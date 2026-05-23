栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役の少年らが事件の数時間前から現場周辺に来ていたことがわかりました。【映像】美結容疑者が妊娠中にSNSに投稿したダンス動画事件当日、夫婦が栃木県へと向かう車には生後7か月の子どもが一緒だったということです。逮捕された少年4人について新たにわかったことも。住宅に押し入る前にコンビニに立ち寄っていました。（ANNニュース）