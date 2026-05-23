「中日３−５広島」（２３日、バンテリンドーム）広島の石原貴規捕手が今季３度目の先発マスクで攻守にわたって存在感を示した。「８番・捕手」でスタメンに名を連ねると、１点を追う四回２死で大野から左中間への同点弾を放った。今季１号が価値ある一撃。「早いうちに追いつけたっていうのは良かったと思いますし、バッテリーとしてもすごく良い１点になったと思う。そこは良かったかなと思います」と汗を拭った。リード