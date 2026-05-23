指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ、≠ME（ノットイコールミー）が主演する日本テレビ連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（水曜深夜1時9分、6月10日放送開始、関東ローカル）のメインビジュアルと予告映像が23日、解禁された。同じ指原プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）のメンバー、野口衣織（26）と大場花菜（26）も出演することが明らかになった。同作