濡れるのが大嫌いなワンコの体を洗ったら、嫌がって抵抗するかと思いきや…？まさかのお利口さんな姿に称賛の声が寄せられ、投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破しています。 【動画：濡れるのが大嫌いな犬をシャンプーした結果→『暴れるかな』と思いきや…『予想外な光景』】 ワンコをシャンプーしたら… YouTubeチャンネル「柴犬もも」に投稿されたのは、柴犬の「もも」ちゃんのシャンプーをし