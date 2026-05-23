飼い主さんが浴室へ行くと、浴槽の中にはアヒルのおもちゃを大事そうに抱える虹波ちゃん。どうやらアヒルを独り占めしたいらしく、じっと飼い主さんを見つめる表情が必死で可愛いと評判になりました。 「わっるい目してるわ」「怖い顔も可愛く見えちゃう」などと大きな反響を呼び、11万回以上再生されています。 【動画：おもちゃを独り占めしたい大型犬→なぜか浴槽にこもって…『絶対に渡さない』悪すぎる表情】 飼い主さん