赤ちゃんとわんこの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で58万6000回再生を突破し、「保育士さんみたい」「なんか涙出た」「微笑ましくて…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんが転がるバウンサーに犬が乗ってしまった結果→『泣いてしまうかな』と思ったら…『予想外の光景』】 赤ちゃんに乗ってしまった犬 Instagramアカウント「i