男性が嫌いな保護犬をお家に迎えた当初、パパさんはかなり警戒されていたそう。しかし一緒に過ごすうちに、少しずつ心を開いてくれて…？保護犬の変化が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で67万9000回再生を突破しています。 【動画：夫が『男性が嫌いな保護犬』と暮らした結果→案の定怖がってしまい…絆を深めた『1年間の記録』】 パパに心を開かない保護犬 Instagramアカウント「lucky_hogoken」に投稿されたのは、保護犬