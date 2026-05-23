軽々と抱っこすることができていた生後2ヶ月の赤ちゃん犬。10ヶ月後、同じ場所で同じように撮影したら…もはや別犬のような成長っぷりが話題になっているのです。 驚きが隠せない、まさかの成長ビフォーアフターを捉えたその光景は記事執筆時点で193万回を超えて表示されており、8.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：軽々と抱っこされる赤ちゃん犬→10ヶ月後に『同じ場所で撮影した』結果…