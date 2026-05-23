明治は、チョコレート・グミなどを領域とするカカオ事業で高付加価値商品に勝算を見込む。カカオ事業は今期（3月期）、売上高1963億円（前年比5.1％増）、営業利益180億円（同18.3％増）の増収増益を計画。主力のチョコレートに加えてカカオ原料に左右されないグミなどの商品群を強化して収益改善を図り、これに前期営業利益で足を引っ張った中国事業の収益改善を見込む。松田克也社長CEO5月14日、2026年3月期決算記者会見