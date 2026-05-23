プレミアリーグのマンチェスター・シティはクラブに黄金期をもたらしたペップ・グアルディオラ監督の退任を発表した。16-17シーズンからペップ体制がスタートし、10シーズン。多くのトロフィーをクラブは手にし、次の世代に進むことになる。『BBC』は長期政権となったペップ・シティを振り返る中で、この10年を象徴する選手を11人挙げた。それがラヒーム・スターリング、イルカイ・ギュンドアン、カイル・ウォーカー、ダビド・シル