元セルティックFWサイモン・ドネリー氏は日本代表FW前田大然を絶賛し、かつて所属していたFW古橋亨梧以上の貢献を果たしてくれたと語った。昨シーズン公式戦51試合で33ゴール12アシストを記録し、リーグ4連覇に大きく貢献した前田。スコットランドの年間最優秀選手に選ばれたが、今シーズンはチームと共に苦戦を強いられた。連続優勝が途絶えることが懸念されたセルティックで風当たりが強いシーズンを送っていた前田だったが、終