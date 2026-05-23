プレミアリーグは今週末に最終節を迎える。優勝はすでにアーセナルに決まったが、最終節までもつれている残留争いに多くの注目が集まっている。すでにバーンリーとウルブズの降格は決定しており、最後の1枠はトッテナムかウェストハムに絞られた。2ポイント差と得失点でアドバンテージがある17位のトッテナムが優勢だが、ウェストハムも最終節のリーズ戦で勝利すればまだ可能性を残している。そんななか、最終節でトッテナムと戦う