25-26シーズンも最終盤。プレミアリーグはすでにアーセナルが優勝を決めており、残す試合はリーグ最終節とCL決勝のみとなった。『The Athletic』はシーズンの総括として、独自の視点からリーグごとのベストイレブンや年間での最優秀選手、最優秀監督らを選出した。プレミアでの最優秀新人賞に選ばれたのはマンチェスター・ユナイテッドのGKセネ・ラメンスだ。23歳のベルギー代表GKで、昨季まではベルギーのアントワープに在籍して