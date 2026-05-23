今季不本意な成績に終わったレアル・マドリードが、マンチェスター・シティから大規模補強を計画しているようだ。『SPORT』によると、ペップ・グアルディオラ監督の退任決定を受け、レアル・マドリードは以前から噂のあるMFロドリを最優先ターゲットに設定。さらにFWアーリング・ハーランド、MFタイアニ・ラインデルス、DFヨシュコ・グヴァルディオルにも関心を示しているという。中でも注目を集めているのがハーランドの去就だ。