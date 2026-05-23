石川県能美市の「いしかわ動物園」ではトキの生態を学ぶ「トキとめぐる いきもの探検」が開かれました。参加者はパズルを通して、トキを取り巻く環境について学びを深めました。◇参加した子どもは…「形とかで分けるのが、簡単かと思ったら、ちょっとむずかしかった」このあと子どもたちは実際に園内の池に向かい、トキのエサとなるカエルやミミズを探しました。トキの生態をより身近に学べる機会に、参加した子どもたちは目を輝