本州初のトキの放鳥がいよいよ5月31日に迫りました。石川県内ではトキの放鳥に向けた準備や、理解を深める取り組みが進められています。トキ放鳥に向け、23日、石川県の山野之義知事は、半世紀以上にわたってトキの保護活動にあたってきた羽咋市の村本義雄さんを訪ね、トキの歴史や生態などを学びました。101歳になった今もトキへの愛情と熱意あふれる村本さんは、山野知事に「官民一体になって、トキを守っていく環境づくりに取り