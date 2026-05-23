新幹線で東北から北陸までを直通でつなぐ臨時列車が、23日、金沢駅に到着し、ミス加賀友禅などが出迎え、石川のおもてなしの心をアピールしました。「ようこそ金沢へ、いらっしゃいませ」23日午後、金沢駅に到着したのは、東北から北陸まで乗り換えなしで利用できる団体専用の臨時新幹線「つながる北陸」号で、今回が6回目の運行となります。金沢駅の改札口前では、ミス加賀友禅や石川県、金沢市、JR西日本の職員らが到着した東北