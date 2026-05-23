◇パ・リーグ楽天6―7ロッテ（2026年5月23日楽天モバイル最強パーク）楽天は4月16日ソフトバンク戦以来のスタメン出場となった鈴木大地が気を吐いた。「5番・一塁」で出場し、2回に左翼線二塁打。その後に村林の中前適時打で先制のホームを踏んだ。2―2の6回1死一、二塁では、今度は右翼線に適時二塁打。一時勝ち越しとなる打点を挙げ「打ったのはスライダー。みんながつないでくれたチャンスだったからね。最後は気