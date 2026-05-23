ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」は23日の4日目で予選が終了。24日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。渡辺優美（33＝福岡）が予選ラストの4日目12Rは5コースから4着。それでも序盤の貯金が生きて得点率7.00の8位で第一関門を通過し、準優勝戦メンバーでは唯一の女子レーサーとなった。「安定板がつくとダメですね」この日は風と波の影響で終日、安定板装着と周回短縮