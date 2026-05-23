◆報知新聞社後援男子プロゴルフツアーメジャー初戦日本プロ選手権センコーグループカップ第３日（２３日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）福島県出身の２５歳、古川龍之介（ゼビオホールディングス）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算１１アンダーでトップと２打差の３位に順位を上げた。「風が昨日とは真逆で、強風の予報が昨日から出ていた。昨日までとは切り替えてやれたのが良かった」と冷静