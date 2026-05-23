宇良（左）が突き落としで藤ノ川を破る＝両国国技館大相撲夏場所14日目、33歳の宇良が4敗を守って初優勝の可能性を残した。藤ノ川の突き、押しに防戦一方だったが、土俵際で体を後ろに大きく反らせて左から突き落とした。持ち前の体の柔らかさで執念の逆転劇を演じ、館内は大声援に包まれた。4場所ぶりの10勝にも「まだ終わっていないので。千秋楽が終わっての結果なので」と表情は引き締まったままだった。取組後に千秋楽は結