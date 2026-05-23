◇パ・リーグロッテ7―6楽天（2026年5月23日楽天モバイル）ロッテ・山口航輝が3試合連続アーチを放った。1―2の6回2死。楽天・早川の初球の145キロの直球を捉えると、左翼へ飛距離123メートルの同点4号ソロ。左翼手が一歩も追わない完璧な当たり。8年目のスラッガーは「ストライクゾーンに来たら思い切っていこうと思っていた」と胸を張った。