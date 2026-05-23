◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１８節いわき０―０（４PK２）藤枝（２３日・藤枝サ）Ｊ２藤枝は、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの最終節・いわき戦にＰＫ戦の末敗れ、５位でリーグ戦を終えた。この結果により藤枝は、プレーオフ第１戦（３０日または３１日）で、ＥＡＳＴ―Ａ同順位のＪ３相模原とのアウェーゲームに臨むことが決まった。プレーオフは、各グループの同順位チーム同士によるノックアウト方式の２試