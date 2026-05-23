バスケットボール・りそなＢ１リーグ（２３日・横浜アリーナ）――年間王者を決めるチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝（２戦先勝方式）の第１戦が行われ、琉球（西地区３位）が７１―６９で長崎（西地区１位）を破り、３季ぶり２度目の優勝に王手をかけた。第２戦は２４日に行われる。一進一退の攻防が続き、わずか２点差のまま試合時間は残り３０秒。次の得点を決めたチームが勝利にぐっと近づくという重要な場面で、琉球の強さ