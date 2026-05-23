インドで新たに結成された「ゴキブリ人民党」のウェブサイトを閲覧する男性/Ashwini Bhatia/AP via CNN Newsource（CNN）普段人々から忌み嫌われることの多いゴキブリが、インドのZ世代の間で反体制運動のシンボルとなっている。経済的に厳しい立場にある若年層が、意表を突いたイメージ戦略で既得権益層に反旗を翻した形だ。この新たな運動を主導するのが、その名も「ゴキブリ人民党」。現与党のインド人民党（BJP）を皮肉った党