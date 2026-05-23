気象台は、午後7時45分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を中城村に発表しました。また大雨警報（土砂災害）をうるま市に発表しました。さらに洪水警報を宜野湾市に発表しました。【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・中城村に発表 23日19:45時点本島中南部、久米島では、24日明け方まで土砂災害に、23日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宜野湾市□大雨警報・土砂災害