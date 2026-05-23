現役復帰しアイスダンスチーム「しょまりん」を結成することを発表した宇野昌磨と本田真凜photo by Naozumi Tatematsu過去20年間、フィギュアスケートはメジャー化している。高橋大輔、浅田真央というふたりのレジェンドが新時代の扉を開いた後、人気選手がどんどん台頭していった。しかし、それは男女のシングルに限られていた。 かつてアイスダンスは集客が難しく、志す選手もほんの一部だった。人気がないから競争が