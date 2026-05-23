澄んだ空気をまとい会見に臨む本田真凜photo by Naozumi Tatematsu5月22日、都内。本田真凜(24歳)は白のボウタイブラウスに紺のパンツスーツという出で立ちで、会見に臨んでいた。ひとつに束ねた長い髪を揺らし、背筋を凛と伸ばし、隣に座った宇野昌磨(28歳)に顔を向ける。その日、ふたりはアイスダンスのカップルを結成することを発表した。多くの報道陣が詰めかけ、カメラの砲列が敷かれ、その熱気で会場の気温が上がるよう