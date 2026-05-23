NISAで毎月コツコツ3万円を積み立てているけれど、「10年続けても増えるのは数十万円程度なの？」と不安に感じていませんか。それなら元本割れのない貯金のほうが安心では-そんな疑問は自然なことかもしれません。 本記事では、月3万円・年率3%で10年積み立てた場合のリアルな数字を確認したうえで、その運用益をどう捉えるべきか、そしてNISAを続けるメリットまで分かりやすく解説します。 月3万円×年率3%×10年