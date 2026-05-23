5月22日、都内。会見場に現れた宇野昌磨(28歳)はやや表情が硬く、どこか緊張しているようだった。あるいは、熱意や真剣さを伝えるためだったか。その日、彼は競技復帰、それも世界王者にもなったシングルではなく、アイスダンスでの挑戦を発表していた。会見はYouTubeでも生配信されていた。隣には、カップルを結成した本田真凜（24歳）が座っていた。 そして壇上のふたりは声をそろえて言った。「(目標は)2030年のオリ