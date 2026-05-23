『anan』2496号のスペシャルエディション表紙を飾ったALPHA DRIVE ONE。Webでは、大盛り上がりだった座談会の限定トークをお届けします。── ALPHA DRIVE ONEのことをこれから知っていくファンもたくさんいると思います。おひとりずつメンバーを紹介してください。XINLONGJUNSEOさんはALPHA DRIVE ONEの頼れる長男です！JUNSEOありがとうございます。XINLONG僕はよく、仕事帰りのエレベーターの中でJUNSEOさんに、その日一