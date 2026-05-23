現役を引退する江口直生選手©KAMATAMARESANUKI サッカーJ3カマタマーレ讃岐で2025年までキャプテンを務めた江口直生選手（34）が明治安田J2・J3百年構想リーグのシーズン終了をもって現役を引退します。地域リーグラウンドの最終戦、5月24日（日）のFC大阪戦後、ホームの四国化成MEGLIOスタジアム（香川県丸亀市）で引退セレモニーを行います。 江口選手は大阪府出身の