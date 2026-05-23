夏は紫外線や冷房、汗によるべたつきなど、肌悩みが増えやすい季節。そんな“夏バテ肌”に寄り添う、韓国ダーマコスメブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」の『パックもりもりセット』が2026年5月29日（金）よりQoo10限定で数量限定発売されます♡ 人気の『エッセンシャルマスク』シリーズから厳選された5種類の成分を詰め込んだ大容量セットで、その日の肌コンディションに合わせたスキンケアを楽しめる