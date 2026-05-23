日本ボクシング連盟（JABF）は23日、インスタグラムを更新。前副会長の木庭浩一さんが死去したことを報告した。68歳だった。【写真】2021年第1回全日本マスボクシング大会に登場した木庭浩一さんJABFは「本日、前副会長の木庭浩一氏が68歳でご逝去されました」と伝えた。「木庭氏は1980年モスクワ五輪の『幻の代表』として知られ、競技者としての実績に加え、長年にわたりボクシング界の発展にご尽力されました」と功績をたた