伯乃富士（奥）が寄り倒しで霧島を破る＝両国国技館大相撲夏場所14日目、伯乃富士が霧島を破って単独首位から引きずりおろし、優勝の望みをつないだ。大関の寄りを懸命に残すと、前まわしを引いて逆襲に転じた。前日から、先に上手を取られてからの動きをイメージしており「必死に自分の体勢に戻そうとした。考えていた通りに体が動いた」と充実感をにじませた。観戦した両親の前で昨年初場所以来となる10勝目を挙げ「一生かけ