お笑いタレント・千原ジュニア（52）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。現在ハマっている意外なことについて語る場面があった。「最近買ったものの中でオススメ商品を紹介する」企画。そこでジュニアが「“今の趣味はなんですか?”って聞かれたら、こう答えてもいいんじゃないかなって。老眼鏡集め」と明かすと、スタッフから「えっ!」と驚きの声があがった。「老眼鏡、めちゃくちゃ買ってんのよ。前も言ったけど