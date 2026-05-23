小泉防衛相は２３日、北海道千歳市の航空自衛隊千歳基地を訪れ、日本の領空に侵入した他国の戦闘機などに対して緊急発進（スクランブル）を行う第２航空団を視察した。視察後、記者団に「北海道で隙のない防衛体制を保持することが重要だ」と強調した。昨年度、ロシア機に対する空自の緊急発進は２００回を超え、昨年１２月には中国とロシアの爆撃機が東京方面へ共同飛行するなど、活発な軍事活動が続いている。小泉氏は「ロシ