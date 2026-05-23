青森県警七戸署は23日、自動車運転処罰法違反（無免許過失傷害）の疑いで、静岡市清水区、会社員河西恭平容疑者（21）を逮捕した。逮捕容疑は20日午前0時15分ごろ、青森県七戸町中野の国道4号で、無免許でワンボックス車を運転してカーブを曲がる際に道路からはみ出し横転、同乗していた会社の同僚5人に重軽傷を負わせた疑い。署によると、容疑者も事故で左腕を骨折した。