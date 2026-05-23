「大相撲夏場所・１４日目」（２３日、両国国技館）千秋楽で７人に優勝の可能性が残るのは、２０１５年夏場所以来。１４日目を終えて３敗に白鵬、照ノ富士。４敗に日馬富士、稀勢の里、高安、勢、魁聖、嘉風。８人に優勝の可能性があった千秋楽は、照ノ富士が碧山に勝ち、白鵬が日馬富士に敗れて優勝が決まった。幕内優勝決定戦の最多人数は１９９６年九州場所の５人（曙、３代目若乃花、武蔵丸、貴ノ浪、魁皇）。くじで不戦勝