プロローグ01【漫画】本編を読む行き遅れたくないから「夫としてはよさそう」と、今の夫と打算的に結婚したハル。東京から大阪に転勤し、知人や友達もいない土地でひとりぼっちの彼女は、夫に「自分の時間を作れ」と言われてパートに出ることにした。そこで出会った大学院生の男の子は夫と真逆の考えを持つ人だった。家政婦のような結婚生活から離れてみると、自分が打算的に結婚したことに気づく漫画家・ただっちさん(@tadatsuchi