言い争いになった時に「謝ってくれたはずなのに、なぜか心が晴れない」と感じるような謝罪をされることがあるでしょう。言葉としては謝罪の形を取っていても、そこに込められた温度感ひとつで、受け取る側の気持ちは大きく変わってしまうものです。B.B軍曹さんがSNSに投稿した作品『妻のモヤモヤを解消した夫の態度』は、謝罪における「言葉選びの重要性」を鋭く描いています。【漫画】『妻のモヤモヤを解消した夫の態度』（全編を