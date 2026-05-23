元モーニング娘。の田中れいなさんは5月23日、自身のInstagramを更新。カフェで撮影したオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】田中れいな、1番盛れたショット！「いつでも盛れてます！」田中さんは「4枚目『ここ光どうかなー？』って適当に撮ってもらった写真なのに1番色がきれいやし盛れた！顔出すなってこと？笑」とつづり、4枚の写真を投稿。カフェで撮影したオフショットを公開しました。ピンクのオフショルダ