５月23日にJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTの最終節が開催され、メルカリスタジアムでは鹿島アントラーズとFC東京が対戦した。すでにEAST首位が確定している鹿島と２位でのフィニッシュが決まっているFC東京の一戦は、立ち上がりから攻守が激しく入れ替わる展開になった。前線からアグレッシブにプレスをかける鹿島に対して、細かいパス回しで相手を上手くいなすFC東京。両チームともゴール前に迫るも決め手を欠き