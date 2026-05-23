23日午前、尾道市で軽乗用車と中型トラックが衝突する事故があり、軽乗用車を運転していた56歳の男性が死亡しました。事故があったのは、尾道市高須町の国道2号です。警察によると23日午前11時45分頃、何らかの理由で歩道上を南進していた軽乗用車と、歩道沿いにある駐車場に入ろうと右折していた中型トラックが衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた尾道市新高山に住む56歳の男性が、胸を強く打ち市内の病院に搬送さ