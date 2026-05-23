イラン情勢を受けて不足の声が上がっていた医療用手袋について、きょうから国家備蓄の配送が始まりました。【映像】医療関係者の声（実際の様子）東京・品川区の歯科クリニックには国家備蓄の医療用手袋2000枚が到着しました。こちらのクリニックでは通販サイトなどで手袋を購入していますが、在庫不足で買えないことも増えてきているといいます。天王洲パークサイドビル歯科 坂田香里院長「『在庫がありません』というこ