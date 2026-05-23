作曲家・椎名豪氏が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に出席。最優秀作曲賞を受賞した。【写真】美しい上品スタイル…オフショルダードレスで魅了したプレゼンター・有村架純『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の劇伴を梶浦由記氏とともに担当した椎名氏は、受賞後に囲み取材に出席。「めっちゃうれしいです」と満開の笑顔でコメントした。続けて、制作過程について「