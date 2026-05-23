中国で行われたAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の貿易担当相会合に出席した赤沢経済産業大臣は、中国の閣僚と立ち話をしたと明らかにしました。【映像】赤沢大臣「王部長と短時間立ち話をいたしました」赤沢経済産業大臣「今回、APEC貿易担当大臣会合では、22日、昨日金曜日の夕食会が始まる際に、（中国の）王部長と短時間立ち話をいたしました」赤沢大臣は、22日に開かれた晩さん会で、王文濤商務相が1人でテーブルに座っ