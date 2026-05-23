23日に閉幕したAPEC=アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合は、エネルギーなどの安定供給維持を盛り込んだ共同声明を採択しました。中国・江蘇省蘇州市では22日から日本やアメリカなど21の国と地域によるAPEC=アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合に開かれ、日本からは赤沢経済産業大臣と堀井外務副大臣が出席しました。会合で赤沢大臣はレアアースや重要鉱物をめぐる恣意的な輸出規制について、輸出国側に是正を求めたということ