俳優の細田佳央太（24）が22日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。俳優の山田裕貴（35）との共演について語った。MCの笑福亭鶴瓶は細田について「役者としての演じ方も凄いと思ったって言うてたやつがおる」と証言。細田は鶴瓶が事前取材で山田を取材する様子が披露されると「ありがとうございます」と頭を下げた。鶴瓶が「山田裕貴もこれめちゃめちゃええやつ」と話せば、細田は「そうなんですよ。裕