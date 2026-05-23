女子76キロ級で優勝した鏡優翔（手前）＝駒沢体育館レスリングの明治杯全日本選抜選手権第3日は23日、今秋の愛知・名古屋アジア大会と世界選手権（カザフスタン）の代表選考会を兼ねて東京・駒沢体育館で行われ、女子は76キロ級でパリ五輪金メダルの鏡優翔（サントリー）、68キロ級の石井亜海（クリナップ）が決勝、プレーオフ（PO）と続けて制し、両大会の代表権を手にした。女子53キロ級の清岡もえ（ALSOK）、男子フリースタ